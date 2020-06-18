Sınavlara girecek öğrencilere motivasyon hediyesi Kağıthane Belediyesi, sınavlara girecek öğrencilere motivasyon amaçlı hediyeler dağıttı.

-Kağıthane Belediyesi, sınavlara girecek öğrencilere motivasyon amaçlı hediyeler dağıttı.

Kağıthane'de ikamet eden 13-25 yaş arası bin kadar öğrenciye Kağıthane Belediyesi tarafından motivasyon hediyeleri dağıtıldı. Ekipler tarafından ev ev gezilerek dağıtılan hediyeler arasında motivasyon defteri ve koronavirüsten korunmaları için maske ve kolonyadan oluşan hijyen ürünleri bulunuyor. Ayrıca üniversite sınavlarına girecek öğrencilere destek olmak için internet sitesi üzerinden online YKS deneme sınavları da hazırlandı.

"ÖĞRENCİLER BİZİM DE DAİMA YANLARINDA OLDUĞUMUZU BİLSİNLER"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gençlerin hayallerini gerçekleştirmesi için daima yanlarında olduklarını söyleyerek; "Hediye ettiğimiz motivasyon defterinin özelliği siyah sayfalardan oluşması. Siyah sayfalar, sınav sürecinde karşılaştıkları tüm olumsuzlukları temsil ediyor. O siyah sayfalara beyaz yaldızlı kalemle hayallerini yazıyorlar. Kendilerini motive eden duygu ve düşüncelerini, beyaz yaldızlı kalemle kağıda döküyorlar. İstiyoruz ki ne zaman yorulsalar, karamsarlığa kapılsalar, o defteri açıp okusunlar. Neden başarılı olmaları gerektiğini hatırlasınlar. Bizim de daima yanlarında olduğumuzu bilsinler" dedi.

Kaynak: DHA