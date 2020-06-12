Sınavlara ev sahipliği yapacak okullar dezenfekte ediliyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ÖSYM'nin sınavlarının gerçekleşeceği okulları dezenfekte ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlarının gerçekleşeceği okullarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. İlk dezenfekte çalışmaları Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın yapılacağı okullarda yapıldı.

İLK SINAV 14 HAZİRAN'DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına Bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 14 Haziran'da gerçekleşecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci aday belirleme sınavı için hummalı bir çalışma yürüterek, sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışmaları yaptı.

55 OKULDA DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

Kocaeli'nde 12 ilçede ÖSYM tarafından seçilmiş 55 okulda yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürün ile itinalı biçimde dezenfekte çalışması yapıldı.

HER ŞEY ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI İÇİN

14 Haziran öncesi sınav olacak olan öğrencilerin sağlığını önemseyen Büyükşehir Belediyesi, dikkatli bir şekilde tüm okulları virüs ve mikro organizmalardan arındırdı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince okulların giriş kapısından, çocukların el dokunabilecekleri kapı kolları ve çerçeveleri, merdivenleri ve korkuluklarını, sınav olacakları sınıfları, oturacakları sıraları, öğretmenlerin masalarını, pencere kolları ve lavabolar dezenfekte edildi.

Kaynak: Bültenler