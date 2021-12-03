Sınavlar ve Dersler Hakkında Duyuru - 2

30 Kasım 2021 hava muhalefeti nedeniyle ertelenen sınavlar;

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi hariç tüm fakülte ve birimlerde 6 ARALIK 2021 tarihine ertelenmiştir.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi sınavları ise 7 ARALIK 2021 tarihinde yapılacaktır.

6-7 Aralık- Pazartesi/Salı günü Tüm fakülte ve programlarda( Ön Lisans- Lisans ve Yüksek Lisans dahil) DERS YAPILMAYACAKTIR.

**GSMF ile ilgili karar gün içinde açıklanacaktır.

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