Sınavlar ne zaman olacak? Sınavlar nasıl olacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların açılması ertelendi. Peki, Sınavlar ne zaman olacak? Sınavlar nasıl olacak?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış tedbirleri de beraberinde getirdi. Alınan tedbirler sonucunda okulların ertelenmesi sonucu Sınavlar ne zaman olacak? Sınavlar nasıl olacak? gibi sorular merak edilmeye başlandı.

SINAVLAR NE ZAMAN OLACAK?

Yayınlanan genelge sonucunda okullarda sınavların nasıl olacağı ile ilgili bilgi verildi. Genelgede "4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların, ilgi ve yazılarda belirtilen ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Ancak 04 Ocak 2021 tarihinden sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilerek ayrıca duyurulacaktır" denildi.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Daha önce ders sınavlarının yüzyüze, okullarda yapılacağına karar verilmişti. Ancak alınan tedbirler kapsamında sınavların da test usulü ya da proje ve ödev şeklinde online yapılması bekleniyor.