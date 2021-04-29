Sınavlar iptal mi oldu? Sınavlar ertelendi mi, ne zaman olacak?
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Sınavlar iptal mi oldu? Sınavlar ertelendi mi, ne zaman olacak?

Sınavlar iptal mi oldu? Sınavlar ertelendi mi, ne zaman olacak?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Sınavlar iptal mi oldu? Sınavlar ertelendi mi, ne zaman olacak soruları gündemde yoğun olarak aratılırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamasında bulundu. Lise sınavları olacak mı, nasıl yapılacak? İlkokul, ortaokul sınavları hakkında yeni gelişmeleri araştırılıyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre okullarda yapılacak sınavlar iptal edilmedi, 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda yapılacak yüz yüze sınavların durumunu yapılan açıklama ile netleştirdi. MEB'in ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da tam kapanmayla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

SINAVLAR İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Erdoğan'ın açıklamasının ardından MEB'den şu açıklama yapıldı:

* Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;

* Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00'dan itibaren başlayacaktır.

* Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Ziya Selçuk, öğrenci ve velilerin merak ettiği karne bilgisini de paylaştı. Karneler 2 Temmuz'da verilecek. Yüz yüze karne vermeyi istediklerini belirten Selçuk, ''Tam kapanma sürecinde hiçbir öğretmenimiz okula gitmeyecek. Öğretmenlerin okula gitme zorunluluğu olmayacak.'' dedi.

BAKAN SELÇUK'TAN TAM KAPANMA AÇIKLAMASI

Tam kapanma kararı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkânlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle, uzaktan eğitime sıkıca tutunalım" dedi.

Ramazan Eles
Gündem Editörü

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