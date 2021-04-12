Sınavlar iptal mi olacak? Lise, Ortaokul ve ilkokul sınavları iptal mi olacak, ertelenecek mi?

Ramazan ayı kısıtlamaları sonrası öğrenciler "sınavlar iptal mi olacak? Lise, Ortaokul ve ilkokul sınavları iptal mi olacak, ertelenecek mi?" Sorularına yanıt arıyor. Bu kapsamda koronavirüs vakalarındaki artışla beraber ortaokul ve lise öğrencilerinin Nisan ayında yüz yüze yapılması beklenen sınavlarında yeniden ertelenme kararı alındı. Peki, İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, ertelenecek mi? İşte detaylar...

Sınavlar iptal mi olacak sorusuna MEB yanıt verdi. Ülkemizde son dönemde vaka sayılarında yaşanan ani artışla beraber Bakan Ziya Selçuk ilkokul, lise ve ortaokullarda Nisan ayında uygulanması planlanan sınavların yeniden ertelenmesi kararını aldı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk "İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, ertelenecek mi?" sorularını yanıtlamış ve son noktayı koymuştu. İşte ertelenen lise ve ortaokul sınav tarihleri!

SINAVLAR İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı 29 Mart'ı işaret ettiği 2. Sınavların Mayıs ayında belirlenen tarihte yapılacağını ifade etti. Böylece MEB takvimi ile liselerdeki ikinci sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı o açıklama ve Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı…

Bakan Selçuk, liselilerin "sınavlar olmasın" gibi taleplerle sosyal medyada örgütlendiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:



"Biz bugünü kurtarmanın peşinde değiliz. Ben bütün dersleri, sınavları iptal etsem çok hoşa gider mi bu? Büyük kesimin hoşuna gider, ama bu geleceğin hoşuna gitmez. Bu çocukların önüne dağ gibi yığılacak birtakım müfredatın hoşuna gitmez. Önümüzdeki dört beş senenin riski var şu anda. Biz bu riski dikkate alarak karar vermek zorundayız. Güne bakarak karar veremeyiz."

Tam zamanlı okula kavuşmayı en çok kendisinin istediğini dile getiren Selçuk, aşılanma sürecinin hızına ve yerli aşının ortaya çıkma tarihine bağlı olarak önümüzdeki öğretim yılının başında çok kısmı kontrollü de olsa salgının düzelebileceğini değerlendirdiklerini ve bütün hazırlıkları buna göre yaptıklarını söyledi.

ORTAOKUL YÜZ YÜZE SINAVLARI İPTAL OLACAK MI?



Sınavların ertelendiği duyuruldu ancak iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavlarla ilgili son dakika gelişmeleri olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Sınavlar iptal mi? sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman ve ertelenecek mi?

LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.