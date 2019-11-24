24.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:43

Sınavı geçemeyen adayın yakınları öğretmene böyle saldırdı

İSTANBUL - Bahçelievler'de sürücü kursu öğretmeni sınavı geçemeyen öğrencisinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Öğretmenin darp edildiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçelievler 'de meydan geldi. İddialara göre, geçtiğimiz günlerde direksiyon sınavı yapıldığı sırada bir adayın yakınları sürücü kursu öğretmenine saldırdı. Sınavı geçemeyen adayın yakınları, yol ortasında öğretmeni tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşlar aday yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü kursu öğretmeninin saldırıya uğradığı o anlar ise, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, direksiyon başında olan öğretmeni araçtan zorla indirildiği görülüyor. Öğretmenin bir kaç kişi tarafından yol ortasında darp ediliyor. Çevredeki vatandaşların da ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Kaynak: İHA