Sınavdan çıkan dünyaca ünlü sahile koştu
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Sınavdan çıkan dünyaca ünlü sahile koştu

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | Güncel

- Sınavdan çıkan dünyaca ünlü sahile koştu Antalya sahillerinde sınav sonu yoğunluğu Antalya'da ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu tamamlandı.

- Sınavdan çıkan dünyaca ünlü sahile koştu

Antalya sahillerinde sınav sonu yoğunluğu

ANTALYA - Antalya'da ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu tamamlandı. Hava sıcaklığının zaman zaman 43 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen öğrenci ve veliler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2 milyon 607 bin 903 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi Antalya'da tamamlandı. Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığının zaman zaman 43-45 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen veliler ve öğrenciler, sınav saati tamamlanır tamamlanmaz dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Ünlü sahil son zamanların en yoğun vatandaş kalabalığına ev sahipliği yaptı.

Sahile gelen vatandaşların daha çok denize girerek Akdenizin serin suyunda serinlediği görüldü. Bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdiği köpeği ile denize girdi. Yüzmek istemeyen vatandaşlar ise şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti.

Antalya'da Ankara'dan tatile geldiğini belirten bir genç, "Güzel. Hava sıcak. Hava sıcaklığı 40-45 derece. Fırsat buldukça yüzüyorum. Çocukluğumdan beri geliyorum" sözlerine yer verdi.

Köpeği ile denize girerek serinlemesini sağlayan bir başka vatandaş ise, "Havalar ısınınca denize girmek istedik. Köpeğimiz ile geldik. Eğleniyoruz" açıklamasını yaptı.

Sınavdan çıkan dünyaca ünlü sahile koştu
Sınavdan çıkan dünyaca ünlü sahile koştu
Sınavdan çıkan dünyaca ünlü sahile koştu
Sınavdan çıkan dünyaca ünlü sahile koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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