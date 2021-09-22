Sınavda kopya düzeneğiyle yakalanan sürücü adayı, 6 kez başarısız olmuş - Haberler
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Sınavda kopya düzeneğiyle yakalanan sürücü adayı, 6 kez başarısız olmuş

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel
Sınavda kopya düzeneğiyle yakalanan sürücü adayı, 6 kez başarısız olmuş

KIRIKKALE'de, ehliyet sınavında maskesinin içinde kamera, kulağında 'casus kulaklık' ile kopya çekerken yakalanan S.A. (30) ve yardım eden H.K. (40), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIRIKKALE'de, ehliyet sınavında maskesinin içinde kamera, kulağında 'casus kulaklık' ile kopya çekerken yakalanan S.A. (30) ve yardım eden H.K. (40), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A.'nın, daha önce girdiği 6 sınavda başarısız olması nedeniyle H.K.'den 9 bin TL karşılığında yardım istediği öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren S.A., sınav görevlisinin hareketlerinden şüphelenmesiyle yakalandı. Görevli, S.A.'dan maskesini çıkarmasını istedi. Maskenin içinde kamera olduğunu gören görevli, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, S.A.'nın üzerinde yaptığı aramada; taşınabilir Wi-Fi cihazı ve alıcı cihazı ele geçirirken, kulağının içine de 'casus kulaklık' yerleştirdiğini tespit etti. S.A. ile ona yardım eden ve olayın ortaya çıkmasıyla aracıyla kentten ayrılan H.K., Kırşehir'de yakalanarak, gözaltına alındı. H.K.'nin aracında yapılan aramada da içinde SIM kart olan alıcı, kulak içi kulaklık pili, 4 SIM kart muhafazası, cımbız, flash bellek ve cep telefonu ele geçirildi.

DAHA ÖNCE 6 KEZ SINAVA GİRİP, GEÇEMEMİŞ

H.K.'nin, sınava giren S.A.'nın maskesindeki kamera ile soruları görebildiği ve cevapları kulaklıkla bildirdiği tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.A.'nın, daha önce 6 kez ehliyet sınava girdiği ve başarısız olduğu ortaya çıktı. 'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan da 15 bin TL'ye yakın olmak üzere defalarca trafik cezası uygulandığı öğrenilen S.A.'nın, kopya çekmek için H.K.'ye 9 bin TL ödediği belirtildi.


Sınavda kopya düzeneğiyle yakalanan sürücü adayı, 6 kez başarısız olmuş

Sınavda kopya düzeneğiyle yakalanan sürücü adayı, 6 kez başarısız olmuş

Sınavda kopya düzeneğiyle yakalanan sürücü adayı, 6 kez başarısız olmuş

Sınavda kopya düzeneğiyle yakalanan sürücü adayı, 6 kez başarısız olmuş

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sınavda kopya düzeneğiyle yakalanan sürücü adayı, 6 kez başarısız olmuş - Haberler
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