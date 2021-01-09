Sınavda kamera ve kulaklık düzeneğiyle kopya çekmek isteyen 2 kişi yakalandı
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Sınavda kamera ve kulaklık düzeneğiyle kopya çekmek isteyen 2 kişi yakalandı

09.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:30
Sınavda kamera ve kulaklık düzeneğiyle kopya çekmek isteyen 2 kişi yakalandı

Antalya'da, kamera, kulaklık ve dışarıdan ses almaya yarayan düzenekle Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) Sınavı'nda kopya çekmek isteyen 2 kişi yakalandı.

Antalya'da, kamera, kulaklık ve dışarıdan ses almaya yarayan düzenekle Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) Sınavı'nda kopya çekmek isteyen 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Ocak'taki MTSK sınavında şüpheli davranışlar sergileyen S.K. ile aynı okulda sınava giren C.B.'nin üzeri arandı.

Şüphelilerin kazaklarının iç tarafına gizlenen kamera, kulaklık ve dışarıdan ses alabilmek amacıyla WİFİ sisteminden oluşan düzenek ele geçirildi.

Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerin ifadelerinde, kendilerine verilen hesap numarasına 10 bin lira yatırdıkları, sınavdan önce tanımadıkları kişilerin üstlerine söz konusu düzeneği yerleştirdiğini öne sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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