Sınavda, üst düzey düşünme becerilerini ölçen sorular yer aldı?

? 8'inci sınıf öğrencilerinin girdiği 2021 yılı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün gerçekleşti.

? 8'inci sınıf öğrencilerinin girdiği 2021 yılı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün gerçekleşti. Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, sınavla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla paralel bir LGS ile karşılaşıldığını söyleyen Aslan, 'Sınavın geneline baktığımızda günlük hayatla bağlantılı, üst düzey düşünme becerilerini ölçen sorular yer aldı' dedi.

8'inci sınıf öğrencilerinin girdiği, 2 oturumda yapılan 2021 yılı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün gerçekleşti. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Sınavın birinci bölümünde öğrencilere 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verildi. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testi için öğrencilere 80 dakika süre tanındı. Sınavda A, B, C ve D olmak üzere öğrencilere 4 farklı kitapçık verildi. Pandemi tedbirleri nedeniyle öğrenciler, bu sene de kendi okulunda sınava girdi.

Sınavla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, tüm derslerin, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kazanım dahilinde olduğunu söylenebileceğini, her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla paralel bir LGS ile karşılaşıldığını söyledi.

TÜRKÇE VE MATEMATİK BELİRLEYİCİ DERS

2021 LGS'nin belirleyicisinin Matematik dersi olacağını belirten Aslan, sınavın sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak sorunsuz gerçekleştiğini kaydetti. Aslan, sınava kendi okullarında katılmalarının pandemi döneminde öğrencilerin psikolojik olarak daha rahat sınava girmelerini sağladığını vurguladı.

Aslan, 'Türkçe testlerinin de belirleyici olduğunu söyleyebilirim. Türkçe testlerinde okuduğunu anlama, analiz yapma, çıkarım yapma sorularının fazla olduğunu ve metinden anlam çıkartma ve ayırt edici soruların yer aldığını söylemek mümkün. İkinci oturum sınavının zor olduğunu söyleyebiliriz. Öğrenciler, zamanı yetiştirmekte güçlük çektiler. Özellikle matematik sorularının işlem adımlarının fazla olması, şekil, grafik, tablo sorularının sınavda fazlasıyla sorulması nedeniyle öğrenciler zaman kaybetti. Fen bilimleri testinde, deney yapma ve yorumlama sorularının fazla olduğunu, deneyden anlam çıkartma sorularının olduğunu söyleyebilirim' diye konuştu.

Dr. Özge Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Sınavın geneline baktığımızda öğrencilerde günlük hayatla bağlantılı soruların çıkarım ve analiz yapma becerilerini ölçen, üst düzey düşünme becerilerini ölçen soruların yer aldığını söyleyebiliriz.'

TERCİH DÖNEMİNDE REHBER ÖĞRETMENDEN DESTEK ALINMALI

Bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 200 bin daha az öğrencinin LGS'ye girdiğini aktaran Aslan, sınav öncesi öğrencilerin ve velilerin elinden geleni yaptığını, 30 Haziran'da açıklanacak sonuçlar sonrası tercih döneminin dikkatli yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi. Aslan, 'Sonuçlar açıklandıktan sonra tercih sürecinin doğru yönetilmesi gerekiyor. Puandan ziyade öğrencinin Türkiye yüzdelik sırası dikkate alınarak tercih listesi oluşturulmalı. Bu yıl, geçen yıla göre yaklaşık 200 bin daha az öğrenci sınava girdiği için okulların geçen seneki yüzdelik dilimleri ile öğrencinin sınav sonrasındaki yüzdelik dilimini kıyaslayıp tercih yapmak doğru bir sistem olmayacaktır. Çünkü yüzde 1'lik dilime giren öğrenci sayısında ciddi bir farklılık söz konusudur. MEB'in ÖSYM gibi okulların yüzdelik sıralarını değil, yerleşen son öğrencinin başarı sırasını açıklamasının ailelerin tercih sürecinde daha fazla yardımcı olacağı düşüncesindeyim. Yüzdelik dilim ve sıralamanın doğru yorumlanması için ailelerin süreci, okullarında rehber öğretmenlerinden destek alarak yürütmesi oldukça önemlidir' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı