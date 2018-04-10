Sınavda Bebeğini Emziren Afgan Kadın Üniversitenin En İyi Bölümüne Girdi

Cihantab Ahmedi, kabil'de üniversite sınavına girdi. İki aylık bebeği yanındaydı. Sınav sorularını yanıtlarken bebeğini emzirdi. Tam bu sırada bir öğretmen fotoğrafını çekti. Fotoğraf viral olunca Ahmedi'nin tüm harçlar bir kadın siyasetçi tarafından karşılanmak üzere üniversitenin ekonomi bölümüne kabul edildi.

Ahmedi ve bebeğine Afganistan Cumhurbaşkanı'nın ikinci yardımcısı tarafından bir de daire kiralandı.