Sınavda başarılı olanlar Kuaförler Odası'ndan belgelerini aldı

Berberler ve Kuaförler Odası tarafından düzenlenen sınavda başarılı olanlar ustalık ve kalfalık belgeleri verildi.

Berberler ve Kuaförler Odası'nda üyelere belgelerini veren Fethi Özkara, "2021 yılı 2. dönem kalfalık ve ustalık sınavları yazılı ve uygulamalı olarak odamızda yapılmıştır. Bu sınavlarda 2 kişi ağdacılık kalfalık, 1 kişi ağdacılık ustalık, 6 kişi dövmecilik ustalık sınavı olmak üzere toplam 9 kişi yapılan sınavda başarılı olup belgelerini almaya hak kazanmışlardır" dedi.

İşyeri açabilirler

Belgelerini almaya hak kazanan üyeleri kutlayan Başkan Özkara, "Sağlıklı, hayırlı işler ve başarılarının devamını diliyorum. Meslektaşlarımızın resmi işlemlerde mağdur olmamaları açısından odamız tarafından yılda 2 defa yönetim kurulunca belirlenen aylarda düzenlenen bu sınavlara müracaat edip başarılı oldukları meslek dallarında belgelerini alıp iş yerlerini açıp çalıştırabilirler." ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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