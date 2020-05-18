Sınava yönelik psiko-sosyal destek hattı yarın hizmete giriyor
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Sınava yönelik psiko-sosyal destek hattı yarın hizmete giriyor

İBB, lise ve üniversite sınavına girecek öğrenciler ve ailelerinin sınav öncesi kaygılarını azaltmak amacıyla 'Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hattı'nı yarın hayata geçiriyor.

Sınava yönelik psiko-sosyal destek hattı yarın hizmete giriyor
18.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:52

08.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecek olan 0(212)4494900 numaralı hata, sadece İstanbul'dan değil, Türkiye'nin her tarafından danışılabilecek. 25 Mart'ta faaliyete başlayan ve çok yönlü danışmanlık hizmeti sunan İBB Psikolojik Danışma Hattı'na ise 77 il ve 3 ülkeden, 7 bin 528 başvuru yapıldı.

İstanbulluların Koronavirüs salgını sürecini en iyi şekilde atlatabilmeleri için çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni bir hizmet daha başlatıyor. Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek öğrencilerin sınav kaygısını atlatmalarına yardımcı olacak 'Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hattı', 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı'nda hizmete girecek. Öğrenciler ve aileleri, 08.00-24.00 saatleri arasında, 0(212) 449 49 00 hattını arayarak bu hizmetten yararlanabilecekler.

İBB, öğrenci ve ailelerinin yanında

İBB Alo Psiko-Sosyal Destek Hattı Koordinatörü Uzman Psikolog Kevser Kurt, İBB olarak öğrenciler ve ailelerine destek olmak amacıyla bu hizmeti başlattıklarını belirtti. Kurt, şunları söyledi:

"Öğrencilerin sınava yönelik kaygı düzeylerini azaltmak; davranışsal, duygusal, zihinsel süreçlerini anlamlandırmalarına, problem çözme ve baş etme becerilerini güçlendirmelerine yardım etmek önemlidir. Bu çerçevede, İBB olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla 'Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hattı'nı hayata geçirdik. Psikolojik Danışma Hattımızın üzerine yapılandırdık. Danışanlarımız, 0(212)4494900 nolu hattımızdan 4'ü tuşladıklarında, Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek için yönlendirilecekler. 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

Aileler, sosyo-ekonomik ve psikolojik olarak etkileniyor

Sınava hazırlık sürecinin aile sistemini sosyo-ekonomik ve psikolojik açıdan etkilediğine dikkat çeken Kevser Kurt, Covit-19 salgınının barındırdığı belirsizliklerin bu etkiyi daha da artırdığını kaydetti. Kurt, bu etkileri şöyle açıkladı:

"Lise ve üniversite sınavlarının, bireylerin geleceğinin neredeyse tek belirleyicisi olarak görülmesi, hem birey hem de ailesi için zorlukları misliyle artırmaktadır. İçinde bulunduğumuz COVİD-19 salgını, barındırdığı belirsizliklerle bu zorlukları katlamıştır. Covid-19 sebebiyle eğitim-öğretime online devam edilmesi, öğrencilerin oluşturdukları rutinin bozulması, hazırlık kurslarının kapatılması, sınav konularında ve tarihinde yaşanan değişiklikler öğrenci ve ailesinde kaygı düzeyini arttırmış ve paniğe sebep olmuştur."

Sınavlar, bugünkü ve gelecekteki mutluluğu etkiliyor

Bireylerin mesleğe geçiş sürecine kadar olan dönemde, en belirleyici faktörün sınavlar olduğunun altını çizen Kurt, sınavların bireylerin hem bugünkü hem de gelecekteki mutluluğunu belirleyen en önemli etken olduğunu vurguladı. Kurt, sınavda gösterilen performansın öğrencilere etkisini ise şu şekilde özetledi:

"Sınavlarda gösterilen performans, bireyin şimdi ve gelecekteki mutluluğunu belirleyen en büyük etken olarak görülmektedir. Bu nedenle girdiği sınavlarda başarı gösteren bireyin kendine güveni artmakta, çevresindeki insanlardan olumlu geri bildirimler almaktadır. Bunun tersine sınavlarda başarı gösterilmediğinde, özgüven kaybı yaşanmakta, aile ile iletişimde sorunlar ortaya çıkmakta ve geleceğe ilişkin ümitler kırılmaktadır."

Psikolojik Danışma Hattı, çok yönlü hizmet veriyor

İBB Alo Psiko-Sosyal Destek Hattı Koordinatörü Uzman Psikolog Kevser Kurt, İBB Psikolojik Danışma Hattı'na ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Psikolojik Danışma Hattımız, bireysel danışmanlık, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik danışmanlık ve sağlık çalışanlarına gönüllü koçluk hizmeti veriyor. Her alan için, alanında uzman psikolog, klinik psikolog ve psikolojik danışmanlar görev yapıyor. Sadece İstanbul'dan değil, farklı yerlerden başvuru aldık. Bugüne kadar 77 il ve 3 ülkeden, 7 bin 528 danışana hizmet verdik."

Kaynak: Bültenler

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