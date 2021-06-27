Sınava son anda koşarak yetiştirler

Sınava son anda koşarak yetiştirler Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı.

Sınava son anda koşarak yetiştirler

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı. Sınava bazı adaylar yine son dakika yetişerek sınav salonuna girebildi.

Türkiye genelinde yaklaşık 2 buçuk öğrencisinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavı başlandı. Sınava girecek olanlar korona virüs tedbirleri kapsamında okula alındı. Öğrencilerin sıralarda velilerin ise okul bahçesinde ter döktüğü sınavda, kimi öğrenciler kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak yetişti.

Kızı sınava giren Ercan Karaca, "Kızım girdi, dün doğal olarak biraz heyecan yapmış. Bugün biraz daha sakin, mutlaka düne göre biraz daha heyecanlı olmayacak. Çok iyi çalıştı, her gün çalışıyor. Zaten pandemiden dolayı herhangi bir yere de gitmedi. İyi hazırlandı inşallah tüm öğrenciler için iyi geçer, hedefi diyetisyenlik" dedi.

Çocuğunu bekleyen bir baba, "Çocuklarımız yaklaşık 13 yıldır bu günler için hazırlanıyorlardı. Allah yardımcıları olsun. Heyecan verisi bir duygu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz