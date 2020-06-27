Sınava papağanı Paşa ile geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sınava papağanı Paşa ile geldi

Sınava papağanı Paşa ile geldi İzmir'de sosyal mesafeli YKS başladı İzmir'de on binlerce üniversite adayı, sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav olacakları okullara alındı.

27.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:39

Sınava papağanı Paşa ile geldi

İzmir'de sosyal mesafeli YKS başladı

İZMİR - İzmir'de on binlerce üniversite adayı, sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav olacakları okullara alındı. Öğrenim hayatlarını etkileyecek sınav öncesi adaylar ve veliler büyük heyecan yaşadı. Aleyna Üzer isimli aday, sınava 7 yıldır beslediği ve şans getireceğine inandığı papağanı Paşa ile geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2 milyon 437 bin 119 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı. İzmir'de de korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, binalara girişlerde sosyal mesafe uyarısı yapılırken adaylara maske dağıtılarak elleri dezenfekte etmeleri sağlandı. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesine gelerek kapıda bekleyen öğrenciler, sınıflara tek tek ateşleri ölçülerek ve sosyal mesafeyi koruyarak alındı. Sınav görevlileri sosyal mesafenin korunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sınava girecek adayların ve velilerin de bir hayli heyecanlı olduğu görüldü.

Sınava papağanı ile birlikte geldi

Sınava 7 yıldır beslediği ve şans getireceğine inandığı papağanı Paşa ile gelen Aleyna Üzer, her sınava onunla birlikte geldiğini söyledi. Üzer, "Ben yüksek puanlı bir mühendislik fakültesine girmek istiyorum. Paşanın bana şans getireceğine inanıyorum, her sınava onunla gidiyorum" diye konuştu. Aleyna Üzer'in annesi Tülay Üzer ise, "Aleyna her sınavında Paşa'yı böyle yanında tutar. İnşallah şans getirecek, sınavının güzel geçeceğine inanıyorum. Çok da çalıştık. Allah bütün çocuklarımızın yardımcısı olsun, emekleri boşa çıkmasın inşallah. Onların başarıları biz anne babaların gururudur. Paşa, biz izin versek bizden önce uçacak sınava. Dışarıya da alıştı. Kalabalığı gördükçe daha da ehlileşti. Bize geldiğinde 6 aylıktı ve 7 yıldır ona Aleyna bakıyor. Banyosunu yaptırır, tırnaklarını törpüler, bakımını yapar. Her şeyi ile Aleyna ilgilendiği için şans getirecektir" sözlerine yer verdi.

Öğrenci ve veliler heyecanlıydı

Sınava girecek olan öğrencilerden İlknur Aydemir, sıkıntılı bir hazırlık dönemi geçirdiklerinden bahsederek, öğrenim hayatına Ege Üniversitesinde devam etmek istediğini söyledi. Aydemir, "Hazırlık dönemi iyi geçti ancak şu an çok heyecanlıyım. Pandemi nedeniyle bir korku var ama umudum da var. Hazırlık döneminde evde kaldığımız için kötü bir dönem geçirdik. Normalde kütüphanelerde çalışmaya alışık olduğumuz için ya da okul veya dershanelerde oluyoruz. Evde kapalı olma durumu olumsuz anlamda bir baskı oluşturdu. Sınava gireceğim yer olan Ege Üniversitesine girmek istiyorum" dedi. İkiz çocuklarını sınava uğurladığını belirten veli Zeynep Batınerk ise, "İkiz çocuklarımı sınava uğurladım. Onlara belli etmemeye çalıştım ama en az onlar kadar zorlandım. Korona sürecinde hazırlanmaları zor oldu ama alıştılar. Başta elbette ki isyanları oldu; belirsizlik canlarını sıktı ama aştılar" diye konuştu.

Öte yandan bugün yapılacak YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Sınava papağanı Paşa ile geldi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Haber
2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu Haber
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art...
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi 'Hacıyım yalan söylemem' dedi
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi "Hacıyım yalan söylemem" dedi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Kaza Çocuk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sınava papağanı Paşa ile geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 17:10:35. #1.15#
title