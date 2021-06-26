BOLU'DA KOŞARAK SINAVA YETİŞTİLER

BOLU'da, YKS'ye bazı öğrenciler koşarak son anda yetişti, geç kalan bir kişi ise sınava alınmadı.

BOLU'da, YKS'ye bazı öğrenciler koşarak son anda yetişti, geç kalan bir kişi ise sınava alınmadı. İlk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki fakülte binalarına gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi. Aileleriyle vedalaşan öğrenciler, sınava girmeden önce el dezenfektanı ve verilen yedek maskeleri kullandı. Sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından öğrenciler, salona alındı. Bazı öğrenciler, sınavın yapılacağı fakülteye son anda yetişti. Sınav saatini saniyelerle kaçıran bir öğrenci sınava alınmadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Öğrenci, geç kalma sebebi olarak taksicinin fakültenin olduğu yere kadar çıkmaması olduğunu söyledi. Sınava giren öğrencilerin aileleri, çocuklarını sınava girdikleri binaların önünde bekledi. Bazı veliler, çocuklarını beklerken dua etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı