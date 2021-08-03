Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor
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Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor

Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum'da kaldığı yurttan ayrılan Pınar Çağlı'dan 3 gündür haber alınamıyor.

Erzurum'da kaldığı yurttan ayrılan Pınar Çağlı'dan 3 gündür haber alınamıyor. Polislerin her yerde aradığı genç kızın kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgilere göre 31 Temmuz Cumartesi günü Erzurum'da kaldığı yurttan sabah saatlerinde ayrılan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Pınar Çağlı'dan yakınları bir daha haber alamadı. Arkadaşları ona ulaşmak için 1 Ağustos'taki KPSS sınavına gireceği sınav merkezi önünde beklese de Pınar sınavın olacağı binaya gelmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler arama çalışmaları başlattı.

Öte yandan iddiaya göre Çağlı'nın saplantılı bir kişi tarafından kaçırıldığı düşünülürken genç kızın arkadaşları da sosyal medyada yardım çağrısı başlattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Pınar'a yardım edin mesajları paylaşımında bulundu.

(Sefa Tetik/İHA)

Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor
Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor
Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor
Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor
Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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