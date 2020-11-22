Sınava giriş belgesini evde unutan öğrencinin yardımına polis ekipleri yetişti
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Sınava giriş belgesini evde unutan öğrencinin yardımına polis ekipleri yetişti

22.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:30
Sınava giriş belgesini evde unutan öğrencinin yardımına polis ekipleri yetişti

Samsun'da sınav giriş belgesini evde unuttuğunu fark eden öğrencinin yardımına polis ekipleri yetişti.

Samsun'da sınav giriş belgesini evde unuttuğunu fark eden öğrencinin yardımına polis ekipleri yetişti.

Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmek üzere Canik Karşıyaka Lisesine gelen bir öğrenci, sınav giriş belgesini evde unuttuğunu fark etti. Polis ekipleri, durumunu anlatan öğrenici için seferber oldu.

Öğrenciyi Atakum ilçesindeki evine götürerek sınav giriş belgesini almasına yardımcı olan ekipler, öğrenciyi sınava yetiştirdi.

Geç kaldığını bildiren bir öğrenci de yine polis ekiplerince Canik Karşıyaka Lisesinde gireceği sınava yetiştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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