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Sınava Girerken Yanınızda Olması Gerekenler

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Sınava Girerken Yanınızda Olması Gerekenler

Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T. C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport veya Sürücü Belgesi) ile maske, yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.

Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T. C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport veya Sürücü Belgesi) ile maske, yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.

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