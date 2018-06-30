Sınava Giren Çocukları İçin Yolun Trafiğe Kapatılmasını İstediler

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna giren üniversite adaylarının aileleri, gürültü olduğu gerekçesiyle yarın sabahki oturumda caddenin trafiğe kapatılmasını istedi.

İlkadım ilçesi Lise Caddesi üzerindeki okullarda YKS'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına giren adayların velileri, korna, müzik ve araç sesinden şikayetçi oldu. Veliler, Samsun Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünden yarınki YKS oturumu için yolun trafiğe kapatılmasını talep etti. Yoldan geçen araçların korna çalmalarına ve müzik sesine tepki gösteren veliler, bazı sürücülerle zaman zaman tartışma yaşadı. Çocuklarının YKS için bir yıl yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten veliler, sınav süresi boyunca yolun araç trafiğine kapatılarak, çocuklarının bir yıllık emeğinin boşa gitmemesi gerektiğini dile getirdiler. Lise Caddesi üzerinde bulunan 5-6 okulda öğrencilerin sınava girdiğini belirten veliler, yetkililerden yarın sınav süresi boyunca yolun trafiğe kapatılmasını talep etti. - SAMSUN