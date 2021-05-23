Sınava girecek öğrencilere uzmanından öneriler

Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, haziran ayında sınava girecek öğrencilere önerilerde bulundu.

Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, haziran ayında sınava girecek öğrencilere önerilerde bulundu. Sınavların tamamının zeka gerektiren sorulardan oluşmadığını hatırlatan Akoğlan, öğrencilerin rutin çalışmalarına devam ederek, strese girmemelerini ve kesinlikle 'başarısız mı olacağım?' diye düşünmemesi gerektiğini belirtti.

2021-2022 yılı Lise Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran'da ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran'da yapılacak. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, sınava hazırlık sürecini salgın döneminde geçiren öğrencilere, tüm bu çalışmaların boşa gitmemesi adına öneriler sundu. Akoğlan, "Yaklaşık bir yıldır sınav disiplini içinde test çözen, ekran başında konu anlatımı dinleyen, deneme sınavları ile kendi seviyesini ölçen öğrenciler için artık en önemli unsur, süreci soğukkanlılıkla yönetebilmek ve uzmanların tavsiyelerini başarıyla uygulamak" dedi.

Sınava girilecek merkezlerin en geç sınavdan 8 gün önce açıklanacağını, sınava girilecek okulun önceden gidilip görülmesi gerektiğini söyleyen Akoğlan, "Sınavdan en geç 15 dakika önce yerinizde hazır olun. Koşulları gözden geçirin, güneş, esinti, bozuk sıra gibi sizi sınavda olumsuz etkileyebilecek durumlar varsa gözetmenden yardım isteyin" uyarısında bulundu.

SORU İLE İNATLAŞMAYIN

Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, "Bazı kitapçıklar görece zor sorulardan başlar. Sorularda takıldığınızda hemen moralinizi bozmayın ve inatlaşmayın. Unutmayın ki sınavda her zorluk derecesinden sorular vardır ve tek bir soru belirleyici değildir. Testler içinde zor sorunun da kolay sorunun da puan getirisi aynıdır. İlk bakışta soruyu gördüğünüzde 'Ben bu tip soruların yanıtını bilmiyorum, ben bu soruyu yapamam' diye bakmayın. Buna soruyu okuyup inceledikten sonra karar vermek daha sağlıklıdır. Ayrıca bazı soruların cevaplarıyla ilgili ipuçları, ileriki sorularda saklı olabilir. Bildiğinizi düşündüğünüz, ancak o anda çözümüne ulaşamadığınız sorularla inatlaşmayın. Bu size zaman kaybettirir ve panik yapmanıza neden olur. Soru ile 70 saniye kadar uğraştığınızda olmuyorsa o soruyu geçin ve daha sonra tekrar dönüp bakın. Çoğu zaman sonradan bakılan soruların kolayca çözülebildiğini göreceksiniz" diye konuştu.

SORU HAKKINDA FİKRİNİZ YOKSA İŞARETLEMEYİN

Akoğlan "Yanlış seçenekleri eleyip yanıt alternatiflerini ikiye indirebiliyorsanız, herhangi bir seçeneğe yüzde 51 ihtimal veriyorsanız seçeneği işaretleyebilirsiniz. Ancak bir fikriniz olmadığı sorularda işaretleme yapmaktan kaçının. Ortalama yanlış yapılan soru ile boş bırakılan soru arasında 5 bin kişi oynar. Yanıtlarınızı cevap kağıdına işaretlerken, o güne kadar hangi yöntemle işaretlemeye alıştıysanız sınavda da o yöntemi kullanın. Türkçe ve Sosyal sorularında, sizin ne düşündüğünüzden çok, soru metninde ne istendiği önemlidir. Kendi yorumunuzu yapmayın" dedi.

MOLA VERİN, NEFES EGZERSİZİ YAPIN

Sınav anında mola verilebileceğini belirten Akoğlan, "Sınav anında molalar vermekten kaçınmayın. Kalemi bırakıp, arkanıza yaslanıp, nefes egzersizleri yapın. Testler ve bölümler arasında mutlaka dinlenin, bunu zaman kaybı olarak görmeyin. Sık sık saate bakmayın. Bu sizi strese ve kaygıya sürükleyebilir. Sınav sonunda zaman kalırsa, kaydırma yapmış olmamak için yanıtları doğru işaretleyip işaretlemediğinizi kontrol etmenizde fayda var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı