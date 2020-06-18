Sınava girecek öğrencilere "sürecin olumlu yönlerine odaklanın" uyarısı
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Sınava girecek öğrencilere "sürecin olumlu yönlerine odaklanın" uyarısı

Uğur Koleji Rehberlik Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü, öğrencilerin kendi okullarında sınava girmelerinin bir avantaj olduğunu belirterek, sınav sürecinde durumun olumlu yönlerine odaklanılması gerektiğini bildirdi.

Sınava girecek öğrencilere
18.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:48

Uğur Koleji Rehberlik Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü, öğrencilerin kendi okullarında sınava girmelerinin bir avantaj olduğunu belirterek, sınav sürecinde durumun olumlu yönlerine odaklanılması gerektiğini bildirdi.

Güçlü, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS'de bu yıl öğrencilerin sosyal mesafelerini ayarlamaları halinde maskelerini çıkarabileceğini kaydederek, maskeyle sınava girme kaygısı taşıyan öğrencilerin stresine aile baskısı eklendiğinde, durum ve şartların sınav sonucunu olumsuz etkileyebileceği anlattı.

Öğrencilerin kendi okullarında sınava girmelerini bile bir avantaj olarak görmesi gerektiğini vurgulayan Güçlü, sürecin olumlu yönlerine odaklanılması konusuna dikkati çekti.

Güçlü, velilerin, çocuklarına "bu sınav senin hayatının sonu değil, ne sonuç alırsan al seni seviyoruz" mesajını net şekilde vermesi gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocuğunuza sürekli olarak 'sakın yanlış işaretleme, sen çok iyi yapmak zorundasın, senin için çok emek verdik emeklerimizi boşa çıkarma' mesajlarını vermeniz onun daha da kaygılanmasına sebep olur. Velilere düşen en önemli görev kaygıyı yükseltmek değil, kaygıyı azaltmaktır. Kaygı durumu mutlaka sonucu etkiler. Bu yıl ayrıca pandemi sürecinden dolayı, sosyal mesafe, maske, hijyen gibi kavramlara da dikkat etmesi gereken öğrencilerimize, sınav anında da sorulara nasıl odaklanacakları ve dikkatlerini nasıl toplayacakları konusunda rehberlik servisi olarak tavsiyelerde bulunduk. Veliler de öğrenciler ile bu konuları konuşmalılar. Özellikle sözel-sayısal oturumlar arasında verilen molada olabildiğince dinlenmeleri konusunda öğrencileri bilinçlendirecek olanlar da yine önce ailelerdir."

"Kovid-19 etkilerinden arınmış bir zihin ile sınava girmek önemli"

Ferhat Uz Güçlü, ailelerin sınav sırasında hijyene önem vermeleri konusunda da öğrencileri bilgilendirmeleri gerektiğine dikkati çekerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Okulumuzun sınavdan önce dezenfeksiyonu yapılacak. Sınav görevlileri ve öğrencilerin tamamına maske verilecek. Tüm sınıflarda dezenfektan malzemeleri bulundurulacak. Öğrenciler bekletilmeden, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek sınav salonlarına alınacaklar. Okul girişlerinde rehber öğretmenleri de öğrencilere destek olacaklar. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyoruz ve önümüzdeki yıl Kovid-19 etkilerinden arınmış olarak, çok daha rahat bir sınav ortamına kavuşacağımız umudu ile yeni eğitim-öğretim döneminde tüm öğrencilerimiz ile kavuşmayı bekliyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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