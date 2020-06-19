Sınava girecek öğrencilere öneriler Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda (GAZİDEK) görev yapan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Ceren Tercan, Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere önerilerde bulundu.

"Başarıya ulaşmak için kendinize inanın"

"Sınava girecek öğrencilerimiz sınavın hayatın bir parçası olduğunu ve asla hayatın tamamı olmadığını unutmamalılar" diyen Tercan, "Hayatta olumsuz duygular kadar olumlu duygular var. Olumsuz düşüncelerden uzaklaşarak olumluya odaklanın. Bunları yaparken gerçekçi olun. Sınavda, yıl boyunca sergilediğiniz performansa yakın bir sonuç alacağınızı unutmayın. Başarıya ulaşmak için kendinize inanın" dedi.

Sınav günü yaklaştıkça öğrencilerin kaygılarının arttığını, belli seviyede kaygının sağlıklı olduğunu belirten Ceren Tercan, "Önemli olan kaygının kontrol edilebilir ve işlevsel olmasıdır. Bir miktar kaygı insanların yüksek performans göstermesine yardımcı olur. Öğrenciler, doğru nefes egzersizleriyle sınav kaygısı ve stresle baş edebilir" dedi.

Sınav günü önerileri

Sınavda zamanın doğru kullanılmasını ve zorlanılan sorunun sona bırakılmasını öneren Tercan, "Sınav günü güzel bir kahvaltı yaparak güne başlayın. Soruları çözmeye motivasyonunuzu artıracak dersten başlayın. Turlama taktiğini uygulayın. Zorlandığınız soruyu atlayarak daha sonraki turda bu soruları bir daha çözmeye çalışın. Sınav esnasında birkaç defa derin nefes alarak zihninizi sakinleştirin. İki oturum arasındaki 45 dakikalık arada yalnız kalarak zihninizi boşaltın" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler