Sınava girecek öğrencilere "kaygı yönetimi" önerisi
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Sınava girecek öğrencilere "kaygı yönetimi" önerisi

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, sınavda en önemli başarıyı süreç boyunca kaygılarını yönetebilen öğrencilerin elde edeceğini belirterek, "Bu nedenle sınava hazırlık süreci dahil olmak üzere sınavla ilgili kaygılarının...

Sınava girecek öğrencilere
10.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:12

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, sınavda en önemli başarıyı süreç boyunca kaygılarını yönetebilen öğrencilerin elde edeceğini belirterek, "Bu nedenle sınava hazırlık süreci dahil olmak üzere sınavla ilgili kaygılarının nedenlerinin farkında olmaları iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) 20 Haziran, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ise (YKS) 27-28 Haziran'da gerçekleştirileceğini anımsatarak, milyonlarca öğrencinin sınava pandemi koşullarında gireceğine işaret etti.

Öğrencilere kaygılarıyla ilgili aileleriyle sohbet etmelerini öneren Coşkun, "Hiçbir sınav; bir öğrencinin tüm özelliklerini, değerlerini, üstün olduğu yönleri ölçemez ve yaşamın tamamından daha değerli değildir." ifadesini kullandı.

Coşkun, pandemi sürecinde öğrencilerin çok yönlü etkilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Evlere kapanılan ve öncelikli olarak sağlığı koruma endişesi yaşanılan zamanlarda eğitim-öğretimi devam ettirmek, hem öğrenciler hem de veliler için zorlayıcı bir süreçti. Bu nedenle fiziksel sağlığı korumanın yanı sıra psikolojik sağlamlık da kritik hale geldi. Çünkü psikolojik olarak kendi duygularının farkında olan ve bu duyguları doğru şekilde yönetebilenler stresle daha iyi başa çıkabiliyor. Böylece hedeflerine de ulaşmada daha avantajlı olabiliyor."

"Bünyenizi yormayacak şekilde çalışın"

Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, sınava hazırlanırken öğrencilerin pandeminin belirli bir zaman sonra yavaşlayarak biteceğini kabul etmesinin zihinsel olarak ders, sınav gibi konulara motive olmalarını olumlu etkileyeceğini aktardı.

Sınav öncesi zaman diliminde öğrencilerin yoğun çalışma temposunu yavaş yavaş azaltmalarını öneren Coşkun, ihtiyaç duyulan konu alanlarını belirleyip o konularla ilgili çalışılması gerektiğini kaydetti.

Coşkun, bu çalışmaların genellikle hatırlatma ve tekrar amaçlı olması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyal yaşamlarındaki ve ev içindeki rutinlerini devam ettirmeliler. Bünyelerini yoracak yoğun ders çalışma programından kaçınmaları gerekir. Son haftalarda çalışma temposunun kendilerini fiziksel ve psikolojik olarak yormayacak şekilde olması, bilişsel dağınıklık ve motivasyon eksikliği yaşamalarının önüne geçecektir. Kendilerini günün tamamını ders çalışarak geçirmeye zorlamasınlar. Zihinsel olarak yorulduklarını hissettikleri zamanlarda aralar vermek, gün içerisinde kendi planladıkları zamanlarda film izlemek, bilgisayar oyunu oynamak, müzik dinlemek, uzaktan da olsa arkadaşlarıyla sosyalleşmek için zaman ayırmalılar."

"Maskeyle alıştırma yapabilirsiniz"

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Coşkun, öğrencilerin bu yılki sınavlarda başarı dışında hijyen koşullarıyla ilgili de endişelerinin olabileceğine dikkati çekti.

Öğrencilerin sınav anında maskelerini çıkarabileceğini anımsatan Coşkun, hijyen kaygısı nedeniyle maskeyle devam etmek isteyen öğrencilere şu önerilerde bulundu:

"Bu konuyla ilgili aşırı kaygı hisseden öğrenciler, evde bazı alıştırmalar yapabilir. Örneğin, evde soru çözerken maskeyle önce 10 dakika, sonra bir sonraki testte 20 dakika ve bir sonrakinde 30 dakika şeklinde giderek artan sürelerle kendilerini maskeyle soru çözmeye hazırlayabilirler.

Sınavda en önemli başarıyı süreç boyunca kaygılarını yönetebilen öğrenciler elde edecektir. Bu nedenle sınava hazırlık süreci dahil olmak üzere sınavla ilgili kaygılarının nedenlerinin farkında olmaları iyi olacaktır. 'Neden kaygılanıyorum? Yeterince hazır hissetmediğim için mi? Başarısız olma korkusundan mı? Çevremdekilerin ya da benim sınava yüklediğim anlam ne? Sınavda başarılı/başarısız olursam sonuçları neler olacak? Bu sınavda başarısız olursam alternatiflerim neler?'... Bu soruların yanıtlarını düşünmeleri ve bunlarla ilgili ebeveynleriyle sohbet etmeleri kendilerini daha iyi hissettirecektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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