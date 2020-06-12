Sınava girecek öğrencilere danışmanlık desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sınava girecek öğrencilere danışmanlık desteği

Tepebaşı Belediyesi, YKS 2020 ve LGS 2020'ye girecek olan 8'inci sınıf öğrencileri için de online psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor.

Sınava girecek öğrencilere danışmanlık desteği
12.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:41

Tepebaşı Belediyesi, YKS 2020 ve LGS 2020'ye girecek olan 8'inci sınıf öğrencileri için de online psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor.

8'inci sınıf öğrencisi LGS ile 12'nci sınıf öğrencisi YKS'ye hazırlanan ve sınav heyecanı yaşayan öğrencilere destek olmak için Tepebaşı Belediyesi tarafından öğrenciler sınav kaygıları hakkında psikolojik danışmanlık hizmeti alıyor. Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen danışmanlık hizmeti, tamamen ücretsiz olarak sağlanıyor. Hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi'nin, "www.tepebasi.bel.tr" adresli web sitesinden randevu alabiliyor. Hafta içi her gün, mesai saatlerinde verilen hizmet ile öğrenciler; sınav tarihi, sınav sürecinde hissedilen baskılar, hazır hissetmeme gibi hususlarda danışman desteği alıyor. Destek hizmeti ile onlarca öğrencinin sınava yönelik kaygı düzeylerini azalırken, davranışsal, duygusal, zihinsel süreçlerini anlamlandırmalarına, problem çözme ve baş etme becerilerini güçlendirmelerine katkı sağlanıyor.

"Bir belediye başkanı olarak, gençlerimize destek olmayı çok önemsiyorum"

Hafta içi her gün, mesai saatlerinde verilecek olan hizmet hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da sınava hazırlanan öğrencilere moral vererek, "Bir belediye başkanı olarak, gençlerimize destek olmayı çok önemsiyorum. Korona virüs (Covid-19) sürecinde bu stresi yaşamak gerçekten zor. Ancak LGS'ye hazırlanan gençlerimiz, bu güçlüğü de omuzlayacaklardır. Bizler de her zaman olduğu gibi bu süreçte de YKS ve LGS'ye girecek olan gençlerimizin yanındayız ve girecekleri sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu Haber
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Bilim Kurulu Üyesi, 'Sıcaklar virüsü engellemiyor' deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi
Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
'Yılan avcısı' olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
"Yılan avcısı" olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Meral Akşener Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sezen Aksu Fatma Girik Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Sınava girecek öğrencilere danışmanlık desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 16:06:54. #1.14#
title