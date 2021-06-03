Sınava girecek öğrenciler için her şey hazır hale getiriliyor

Burdur İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Arslantaş başkanlığında toplandı.

Burdur İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Arslantaş başkanlığında toplandı. 6 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öncesi öğrenciler için gereken önlemlerin alınması için toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla hafta sonu nüfus müdürlüklerinin açık olmasına, ulaşım için sefer sayılarının arttırılmasına, öğrencilerin sınavda gerekli materyalleri alabilmesi için kırtasiyelerin 07.00 ile 15.00 saatleri arasında açık olmasına karar verdi.

Ayrıca sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte alınacak. Sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara da ağırlık verilecek.

Öte yandan, İl Umumi Hıfzıssıhha kararlarına göre, salgınla mücadele tedbirlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Temmuz tarihine kadar ara verilecek. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı