Sınava girecek adaylar için 37 bin maske dikecekler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sınava girecek adaylar için 37 bin maske dikecekler

Sınava girecek adaylar için 37 bin maske dikecekler Zonguldak'ta halk eğitim merkezi personeli, liseye giriş sınavına girecek adaylar için 37 bin maske dikecek.

28.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:21

Sınava girecek adaylar için 37 bin maske dikecekler

ZONGULDAK - Zonguldak'ta halk eğitim merkezi personeli, liseye giriş sınavına girecek adaylar için 37 bin maske dikecek.

20 Haziran 2020 günü gerçekleştirilecek olan liselere giriş sınavı öncesinde Fatih Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin yeni tip korona virüsle mücadelesi sürecinde 200 binin üzerinde maske dikiminin yapıldığını aktaran Fatih Halk Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, liselere giriş sınavı için adaylara 37 bin maske dikimine devam ettiklerini belirtti.

5 Haziran tarihine kadar dikilecek olan 37 bin maskenin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edileceğini aktaran Tuygar, şöyle dedi:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi saran korona virüs sebebiyle bu zorlu sürece başından beri biz sağlık müdürlüğüne, belediyeye maske dikimine devam ettik. Şu anda liseye girecek olan öğrencilerimize 37 bin adet tek kullanımlık sınavda kullanılmak üzere maske dikiliyor. 5 Haziran tarihine kadar bu maskelerin dikimini gerçekleştireceğiz. Bu zorlu süreçte milli seferberlik ruhuyla usta öğreticilerimizin büyük bir fedakarlıkla destek olması, birbirine kenetlenmesi, 200 binin üzerinde Zonguldak halkına maske dikiminde destek olduk. Şu anda 26 usta öğreticimiz var. Bunların yanında iyi makine kullanan kursiyerlerimiz de bize destek oluyor."

Sınava girecek adaylar için 37 bin maske dikecekler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu Haber
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
Kocaeli'de doğum yapan kadını aracından indiren taksici gözaltına alındı
Kocaeli'de doğum yapan kadını aracından indiren taksici gözaltına alındı
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Lazio, Vedat Muriqi için devreye girdi! Ciddi teklif gelirse, Fenerbahçe satışa onay verecek
Lazio, Vedat Muriqi için devreye girdi! Ciddi teklif gelirse, Fenerbahçe satışa onay verecek
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hasan Polatkan Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Özkan Uğur Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Sınava girecek adaylar için 37 bin maske dikecekler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 17:22:13. #1.14#
title