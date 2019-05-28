Sınava giden üniversiteliler kaza yaptı: 2 yaralı

Samsun'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 üniversite öğrencisi yaralandı.

Havza Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi Korkan Karaduman'ın (21) kullandığı 55 AZP 79 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolunun 10. kilometresi Adalar mevkisinde Kani Piliç yönetimindeki 06 BC 56418 dorse plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sınava gittikleri öğrenilen otomobil sürücüsü Karaduman ile sınıf arkadaşı Yasin Şancı (19) yaralandı.

Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA