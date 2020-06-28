Sınava giden genç kıza ceza şoku
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Sınava giden genç kıza ceza şoku

Bursa'da YKS sınavına gitmek için evinden çıkan genç kız maske takmayınca polise yakalandı.

Sınava giden genç kıza ceza şoku
28.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:11

Bursa'da YKS sınavına gitmek için evinden çıkan genç kız maske takmayınca polise yakalandı. Genç kız polise yarım saat dil döktü ancak cezadan kurtulamadı.

Bursa'nın İznik ilçesinde genç kız YKS sınavına gitmek içinden evinden çıktı. Kılıçaslan Caddesinde maske takmadan arkadaşıyla birlikte yürüyen genç kız polisi görünce maskeyi tekrar takmaya çalışsa da polisin dikkatinden kaçmadı. Genç kız ceza yazılacağını öğrenince yaklaşık 30 dakika polise dil döktü ama yine de ceza yemekten kurtulamadı. "Lütfen yazmayın" demesine rağmen ceza yemekten kurtulamayan genç kıza maske takmadığı için 900 lira ceza yazıldı.

Bu olayla birlikte İznik ilçesinde 2 gün içerisinde 50'ye yakın maske takmama cezası yazıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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