Sınava geç kalmamak için koşa koşa geldiler

İZMİT'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna son anda yetişen bazı öğrenciler, sınavın yapılacağı okula koşarak geldi.

İZMİT'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna son anda yetişen bazı öğrenciler, sınavın yapılacağı okula koşarak geldi.

İzmit'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 10.15'te başladı. Öğrenciler sabah erken saatlerde sınavın yapılacağı okulların önüne geldi. Yapılan kontrollerin ardından okul bahçelerine alınan öğrenciler, işlemlerinin ardından da sınav salonlarına girdi. Sınava girecek bazı adayların sınavın yapılacağı okula koşa koşa geldiği görüldü. Saat 10.00'da kapıların kapanmasının ardından, ilk oturum 10.15'te başladı. Sınavların yapılacağı okulların bahçesine alınmayan velilerin, okul çevresinde heyecanlı bir şekilde bekledikleri ve dua ettikleri görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz