Sınava geç kalınca "Lütfen abi" diyerek yalvardı
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Sınava geç kalınca "Lütfen abi" diyerek yalvardı

23.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 23.11.2020 01:03
Sınava geç kalınca

Kırıkkale'de Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu heyecanı yaşandı.

Kırıkkale'de Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu heyecanı yaşandı. Sınava geç kalan bir aday, "Lütfen abi" diyerek görevlilerden içeriye alınmasını istese de içeri giremedi.

Kırıkkale Üniversitesi kampüsündeki kavşaklar güvenlik görevlilerince barikatlarla kapatılınca bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Bunun üzerine barikatlar kaldırıldı. Bazı adaylar, trafik yoğunluğu yüzünden sınava geç kaldıklarını söyledi.

Geç kalınca "Lütfen abi" diyerek yalvardı

Sınavın yapıldığı okullardan Kırıkkale Lisesinde de adaylar geç kalınca KPSS'ye alınmadı. Sınava hazırlıksız geldikleri gözlenen adaylar üzerlerinde taşıdıkları cep telefonu, anahtarlık, cüzdan ve diğer özel eşyalarla içeriye alınmayınca eşyalarını okul duvarının kenarına bırakmak zorunda kaldı. Bir aday ise telefonunu bırakıp oradaki gazeteciye 'Bakarsınız abi diyerek koşarak içeri girdi.

Saatler 10.00'u gösterdiğinde kapılar kapatılarak, geç kalan adaylar sınava alınmadı. Bir aday ise görevlilere "Lütfen abi" diyerek içeriye alınmasını istedi. Bir aday, "3 dakika ile benim geleceğimi karartacağın şu an. Arabam bozuldu belki. Bu sınav 15 geçe" diyerek görevlilere tepki gösterirken, bir başka aday ise, "Daha sınava 15 dakika var. Niye biz mağdur ediliyoruz ki" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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