Sınava geç kaldı, "Sınav umurumda değil" dedi
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Sınava geç kaldı, "Sınav umurumda değil" dedi

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Güncel

Sınava geç kaldı, "Sınav umurumda değil" dedi Uşak'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), korona virüs tedbirleri kapsamında başladı.

Sınava geç kaldı, "Sınav umurumda değil" dedi

UŞAK - Uşak'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), korona virüs tedbirleri kapsamında başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından ülke genelinde 2 milyon 607 bin 903 üniversite adayının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saatler 10.15 itibariyle başladı. Uşak'ta TYT'ye toplamda 10 bin 558 öğrenci katılırken, sınava dakikalar kala Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü'de sınava girecek olan öğrenciler, koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Sınava geç kalan ve sınavın umurunda olmadığını dile getiren Selçuk Kuli, "Saçmalıktan başka hiçbir şey değil. Veliler araçlarını park etmiş, bizim park edecek yerimiz yok. Biz de arabayla içeriye giremiyoruz. 1 saniyeyle içeriye giremiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan sınavda öğrencilerin soruları cevaplamak için 135 dakikalık süresi olacak. TYT'ye giren adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

Sınava geç kaldı, 'Sınav umurumda değil' dedi
Sınava geç kaldı, 'Sınav umurumda değil' dedi
Sınava geç kaldı, 'Sınav umurumda değil' dedi
Sınava geç kaldı, 'Sınav umurumda değil' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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