Sınava geç kaldı: 1 dakikayla 1 yılı gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sınava geç kaldı: 1 dakikayla 1 yılı gitti

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Güncel

Sınava geç kaldı: 1 dakikayla 1 yılı gitti Sınava geç kaldığı için alınmayan aday, kapıda görevliye sadece 'Hocam ya bir dakika' diyebildi, ardından ısrar etmeden okuldan hızla uzaklaştı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan "Temel Yeterlilik Testi" ülke genelinde olduğu...

Sınava geç kaldı: 1 dakikayla 1 yılı gitti

Sınava geç kaldığı için alınmayan aday, kapıda görevliye sadece 'Hocam ya bir dakika' diyebildi, ardından ısrar etmeden okuldan hızla uzaklaştı

ELAZIĞ - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan "Temel Yeterlilik Testi" ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da başladı. Bingöl'de meydana gelen Elazığ'ında etkilendiği deprem stresiyle öğrenciler sınava girerken, bir aday, bir dakika sınava geç kalınca bir yılı gitti.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da YKS heyecanı başladı. Kentte 115 kurumda 24 bin 958 adayın sınava girmesi beklenirken, sabahın erken saatlerinde aileler çocuklarıyla okulların yolunu tuttu. Zamanında gelen adaylar pandemi tedbirlerinde içeri girerek ter dökerken, yakınları da bina önünde Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.Elazığ Anadolu Lisesinde, kapıların kapanmasıyla bir dakika geç kalan bir aday, sınava alınmadı. Aday, kapıda görevliye sadece 'Hocam ya bir dakika' diyebildi. İçeri alınmayan aday çok fazla ısrar etmeden okuldan hızla uzaklaştı.

Bu sene ilk defa üniversiteye giriş sınavlarına gireceğini dile getiren Hazar Doğan, "Biraz heyecan var ama inşallah üstesinden geleceğiz. Bugün TYT'ye gireceğim. Pandemi ve deprem vardı ama bir şekilde hallettik. Evde de çalışmaya çalıştık. Mental olarak çalıştık. Bizim için zor bir süreçti ama üstesinde geldik. Hedefim ise İngilizce Öğretmenliğini kazanmak" dedi.

Adaylardan Furkan Kantarcı ise " Bir senedir çalışıyoruz. Bu süreçte deprem ve Koronavirüs gibi afetlerle kapıştık. Bunlar da bize rakip oldu ama hepsinin üstesinden gelmeye çalıştık. Hakkımızda hayırlısı olsun, tüm rakiplerime başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sınava girenlerden Cemre Saltık da "Yerinde bir heyecan var, çok da paniklemiyorum ama bakalım" şeklinde konuştu.

Sınava geç kaldı: 1 dakikayla 1 yılı gitti
Sınava geç kaldı: 1 dakikayla 1 yılı gitti
Sınava geç kaldı: 1 dakikayla 1 yılı gitti
Sınava geç kaldı: 1 dakikayla 1 yılı gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

Depremden en çok etkilenen Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi
Depremden en çok etkilenen Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi
Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok
Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok
Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sınava geç kaldı: 1 dakikayla 1 yılı gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 19:24:48. #1.16#

title