Sınava geç kalan öğrencinin yardımına polis yetişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sınava geç kalan öğrencinin yardımına polis yetişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Sınava geç kalan öğrencinin yardımına polis yetişti

Konya'da Milli Savunma Üniversitesi sınavına geç kalan öğrenci, polis ekipleri tarafından sınava gireceği okula yetiştirildi.

Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum
Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum

Konya'da Milli Savunma Üniversitesi sınavına geç kalan öğrenci, polis ekipleri tarafından sınava gireceği okula yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Üniversitesi sınavına gitmek için yola çıkan Beyza A., beklediği otobüs gelmeyince Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri de öğrenciyi araçlarına alarak sınava gireceği okula yetiştirdi. Sınav başlamadan önce okula yetişen Beyza A., "Otobüsüm geciktiği için polis ekiplerinden yardım istedim ve beni ikiletmeden kabul ettiler. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Bahar Candan Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sınava geç kalan öğrencinin yardımına polis yetişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 13:19:50. #1.14#
title