Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta yetişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta yetişti

Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, hafta sonu yapılan YKS'ye yetişmeye çalışan öğrencilerin yardımına koştu.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, hafta sonu yapılan YKS'ye yetişmeye çalışan öğrencilerin yardımına koştu.

Sınava geç kalan öğrenciler için teyakkuzda bekleyen Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri geç kalan öğrencileri sınava yetiştirerek öğrencilerin sınav heyecanlarına ortak oldu. Geç kalan öğrencileri sınava girecekleri okula götüren zabıtaları, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için büyük çaba gösterdi.

"Öğrencilerin heyecanına ortak oldular"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin sınav heyecanına ortak olduklarını belirterek "Şahinbey Belediyesi olarak eğitime yaptığımız yatırımlarla geleceğimize yön verecek gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda önemli projeler yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta sonu öğrencilerimiz için çok önemliydi. Onların geleceklerine yön verme adına yapılan sınavda, Şahinbey Belediyesi olarak onların yanında olduk. Sınav heyecanlarına ortak olduğumuz gibi, sınava geç kalan öğrencilerimizi zabıta ekiplerimiz sınava girdikleri okullara yetiştirdiler. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta yetişti
Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Şeyma Subaşı Haluk Bilginer
Spor Burak Yılmaz Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta yetişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 15:04:01. #1.14#

title