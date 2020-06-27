Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta ekipleri yetişti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta ekipleri yetişti

YKS öncesi emniyet güçleri ile birlikte yoğun önlemler alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sınava geç kalan öğrencileri kendi ekip araçları ile okula yetiştirdi.

Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta ekipleri yetişti
27.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:57

YKS öncesi emniyet güçleri ile birlikte yoğun önlemler alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sınava geç kalan öğrencileri kendi ekip araçları ile okula yetiştirdi.

Bu hafta sonu tüm ekipleri ile sahada olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, YKS öncesi sınava yetişme zorluğu çeken öğrencilerin yardımına koştu. Başta İzmit ilçesi olmak üzere tüm ilçelerde çarşı, durak, kampüs ve okul çevrelerinde sınava geç kalan öğrenciler, zabıta ekip araçları ile sınava yetiştirildi. YKS öncesinde emniyet güçleri ile koordineli bir şekilde trafik denetlemeleri yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri bir yandan da öğrencilerin yardımına koştu. Sınav öncesi çarşı, kampüs ve toplu taşıma duraklarında kontroller yapan ekipler, az bir süre kalmasına rağmen sınava gireceği okula geç kalan öğrencileri duraklardan alarak sınava gireceği okullara götürdü. Ekipler ayrıca Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünde yerleşke içerisinde uzak bir yerde olan Beden Eğitimi Meslek Yüksek Okulu'nda sınava girecek olan öğrencileri, kampüs girişinden ekip araçları ile meslek yüksekokuluna taşıdı.

Bu hafta sonu yapılan YKS nedeni ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri oluşabilecek aksaklık, trafik ve diğer oluşabilecek olası sorunlardan dolayı vatandaşların zorluk çekmemesi için tam kadro sahada görev yapıyor. Ekipler emniyet güçleri ile birlikte özellikle İzmit ilçesinin trafik yoğunluğu olduğu bölgelerde sıkı bir şekilde çalışma gerçekleştiriyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi Haber
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Haber
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu Haber
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Bir insanın emeği bu kadar kolay heba olmamalı! Sınava alınmama sebebi 'pes' dedirtti
Bir insanın emeği bu kadar kolay heba olmamalı! Sınava alınmama sebebi "pes" dedirtti
Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Beşiktaşlı eski yıldız Guti, teknik direktörlüğünü yaptığı Almeria'dan ayrılıyor
Beşiktaşlı eski yıldız Guti, teknik direktörlüğünü yaptığı Almeria'dan ayrılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara...
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip çalmaya devam etti
Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip çalmaya devam etti
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Emre Altuğ Şeyma Subaşı Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Alper Ulusoy Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Türk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta ekipleri yetişti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 14:30:49. #1.15#
title