Sınava geç kalan öğrencileri zabıta yetiştirdi Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yetiştirdi.

Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yetiştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, YKS'nin ikinci oturumuna girmek için evlerinden çıkan bazı öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç bulmakta güçlük çekince yardımlarına Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yetişti.

Zabıtanın devriye yaptığı bölgelerde bazı öğrencilerin telaşlı halleri ekiplerin dikkatini çekti.

Araç bulmakta güçlük çektiklerini sınava geç kalacaklarını belirterek yardım isteyen geçlerin yardım talebine zabıta ekipleri kayıtsız kalmadı.

Sınav merkezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Huriye Süer Anadolu Lisesi olan öğrencileri zabıta araçlarına alan ekipler, yol boyunca sirenlerini açarak öğrencileri merkeze ulaştırmayı başardı.

Kısa sürede okullara yetiştirilen öğrenciler dakikalar kala sınava girdi.

Öğrencilerin yardımına koşan zabıta ekiplerine veliler de teşekkür etti.

Kaynak: AA