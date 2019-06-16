Sınava geç kalan öğrenci tepkilere rağmen içeri alınmadı

Beylikdüzü'nde YKS sınavına 1 dakika geciken öğrenci sınava alınmadı. Velilerin tepkisi üzerine önce okul bahçesine alınan öğrenci, daha sonra sınava alınmayarak tekrar okul bahçesinden çıkarıldı.

Üniversiteye girmek için ÖSYM tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Sınavı'na (YSK) giren milyonlarca öğrenci, bugün Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ve Yabancı Dil sınavında ter döktü. Her yıl olduğu gibi bu yılki sınav maratonunda da sınava geç kalan öğrenciler 15 dakika kuralı nedeniyle okullara alınmadı.

Beylikdüzü İMKB Ortaokulunda sınava girecek bir öğrenci, okula bir dakika geç geldiği için sınav salonuna alınmadı. Okul önünde sınava giren çocuklarını bekleyen veliler, öğrencinin sınava alınmamasına "sınava 15 dakika var", "alsınlar o çocuğu içeri" diyerek tepki gösterdi. Geç kalan öğrenci, velilerin tepki göstermesinin ardından okulun bahçe kapısından içeri alındı ancak daha sonra geri çıkarıldı. Veliler, bahçe kapısına gelen sınav görevlilerine tepki gösterdi. Bir kısım veli ise kapının önünde olan tartışmaların sınav salonunda oturan çocukları etkileyeceğini ve daha sessiz şekilde tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA