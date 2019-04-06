Sınava Cebinde Mermilerle Giden Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'un Bafra ilçesinde sınava cebinde mermilerle giden kişi, gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde sınava cebinde mermilerle giden kişi, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, açık öğretim sınavına girmek amacıyla Bafra İmam Hatip Ortaokulu'na giden Y.K'nin (22) üzeri, binaya girerken polis tarafından arandı.
Cebinde 3 mermi bulunan Y.K. gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.
Y.K, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA