Sınava beş saniye kala yetişti Sınava beş saniye kala yetişti -Koşarak nefes nefese kalarak gelen öğrenci 09: 59: 55'de geldiği okulda sınavın ilk oturumuna alındı -Olayı izleyen diğer veliler içeri girmesine çok sevinirken karşıdan alkışladılar Balıkesir 'in Edremit ilçesinde de ilk kez Yükseköğretim Kurumları...

Sınava beş saniye kala yetişti -Koşarak nefes nefese kalarak gelen öğrenci 09: 59: 55'de geldiği okulda sınavın ilk oturumuna alındı -Olayı izleyen diğer veliler içeri girmesine çok sevinirken karşıdan alkışladılar BALIKESİR - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde de ilk kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı Koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yapıldı. Edremit Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde YKS'nin ilk oturumu sınavına son 5 saniye yetişen öğrenci Ayça Derelioğlu, son saniyelerde yetişerek sınava girdi. Dereoğlu'nun sınava girmesi okul ilerisinde bekleyen veliler tarafından büyük sevinçle karşılanırken alkışlandı. Kaynak: İHA