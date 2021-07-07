Sınav Tarihleri Hakkında Duyuru (07-13 Aralık 2020)
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Sınav Tarihleri Hakkında Duyuru (07-13 Aralık 2020)
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FAKÜLTEMİZ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİ İLE ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK DÜZENLENECEK OLANAFET VE ACİL DURU YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN"AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ"18 MAYIS SALI GÜNÜ SAAT 17: 00'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

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Kaynak: Habermetre

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