Sınav Tarihleri Hakkında Duyuru (07-13 Aralık 2020)
FAKÜLTEMİZ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİ İLE ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK DÜZENLENECEK OLANAFET VE ACİL DURU YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN"AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ"18 MAYIS SALI GÜNÜ SAAT 17: 00'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
FAKÜLTEMİZ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİ İLE ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK DÜZENLENECEK OLANAFET VE ACİL DURU YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN"AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ"18 MAYIS SALI GÜNÜ SAAT 17: 00'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. KATILIM İÇİN Açıklaması
Kaynak: Habermetre