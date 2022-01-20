Sınav süreçlerinde motivasyon konuşuldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İTK Manisa Kampüsü işbirliğinde 'Lise Giriş Sınavı Sürecinde Ebeveyn Olmak' ve 'Çocuğum Ortaokul-Lise Sürecine Hazır mı?' konulu uzman psikolog danışmanların konuşmacı olarak katıldığı bir etkinlik düzenlendi.

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Etkinliğe Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Seyrani Kandemir de katıldı.

İzmir Özel Türk Koleji Manisa Kampüsü tarafından Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Seyrani Kandemir, İzmir Özel Türk Koleji Kampüs Müdürü İsmail Takmak, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Uzman Psikolojik Danışman Ferhan Bıçakçılar 'Lise Giriş Sınavı Sürecinde Ebeveyn Olmak' ve Uzman Psikolojik Danışman Yudum Tan Akın da 'Çocuğum Ortaokul-Lise Sürecine Hazır mı?' başlıkları altında 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencilerinin velilerini sınavlara hazırlık sürecinde motivasyon konusunda bilgilendirdi. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İTK Manisa Kampüsü'ne teşekkür etti.

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