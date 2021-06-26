SINAV STRESİNİ BELGRAD ORMANI'NDA PİKNİK YAPIP, MANGAL YAKARAK ATTILAR

BELGRAD Ormanı'na gelenler piknik yapıp, mangal yaktı.

BELGRAD Ormanı'na gelenler piknik yapıp, mangal yaktı. YKS'den çıkan öğrenciler de aileleriyle ormana gelerek sınav stresi attı.

İstanbullular haftasonunda kendilerini dışarıya attı. Tercih edilen noktalardan biri de Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Belgrad Ormanı oldu. Buraya gelenler, mangal yaktı, piknik yaptı. YKS'den çıkıp, aileleriyle Belgrad Ormanı'na gelen öğrenciler de doğada sınav stresini attı.

"AİLEMLE ZAMAN GEÇİRMEK İÇİN GELDİM"

Ailesi ile gelen Edip Demir "Açık hava çok iyi geliyor çünkü yasaklar var, pandemi var. Değişiklik olması için ailemizle geldik. Hep beraber zaman geçiriyoruz çünkü hiçbir yere çıkamıyoruz. Saat 10.00 gibi evden çıktık. Mezarlığa uğradık 13.00 gibi buraya geldik" dedi. 13 yaşındaki Öznur Şakar, "Korona dönemi hem sıkıcı hem eğlenceli geçti. Evden eğitim olması güzeldi okul kıyafetiyle ders hoş olmuyordu. Ama çok sıkıcıydı dışarı çıkamadım, en azından şu ormana gelmek iyi oldu. Yeşillik, açık hava iyi oldu. Top oynadım. Yeni arkadaşlar edindim" diye konuştu.

"SINAVDAN ÇIKAR ÇIKMAZ BELGRAD'A GELDİM"

YKS sonrası buraya gelen Halil Yurdagül "3 yıldır sınava hazırlanıyordum. Sınavda sorular bana uzun geldi. Sınav sonrası buraya gelmemiz gerekiyordu. Sınavdan çıkar çıkmaz bindik geldik" dedi

Yasin Yücesan ise, "Her taraf kalabalık, insanlar hafta içi çıkamadığı için hafta sonlarını açık havada geçirmeye çalışıyorlar. Kahvaltıya geldik. Mangal yakacağız. Çok fazla kapalı alanlara girmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı