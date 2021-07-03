Sınav parkurunda spor liselerine hazırlanıyorlar

Küçükçekmece Belediyesi'nin 5-15 Temmuz tarihleri arasında Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Spor Akademileri ve Spor Liseleri sınavları için açtığı ücretsiz hazırlık kurslarında eğitim başladı.

Küçükçekmece Belediyesi'nin 5-15 Temmuz tarihleri arasında Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Spor Akademileri ve Spor Liseleri sınavları için açtığı ücretsiz hazırlık kurslarında eğitim başladı. Antrenmanlarda halihazırda 55 öğrenciyi geleceğe hazırlayan kurslara kayıtlar devam ediyor.

Haftanın 4 günü, 4'er saat gerçekleşen antrenmanlarda öğrenciler programlı şekilde çalışarak sınavlara hazırlanıyor. Sınav parkurunun birebir özelliklerini taşıyan kurs merkezinde, öğrencilere sınavda karşılaşacakları etaplar çalıştırılıyor. Bunlar arasında diril ve koordinasyon, kuvvet, hız, dayanıklılık ve engelli koşu antrenmanları yer alıyor.

Küçükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre son 1 yılda BESYO, POMEM ve spor liselerine hazırlık kurslarından 150 öğrenci faydalanarak, Türkiye'nin önemli lise ve üniversitelerinin sınavlarını kazanmayı başardı. Spor Akademileri ve Spor Liseleri Hazırlık Kurslarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 1 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve muvafakatname ile Küçükçekmece Belediye Binası Spor Kayıt Masası'na başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı