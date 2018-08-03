Sınav Öncesi Telefon Değişikliği Başarıyı Getirdi

SİVAS (İHA) – Sivas'ta yaşayan 18 yaşındaki Yunus Emre Karataş Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi akıllı telefonu bırakıp tuşlu telefon kullanmaya başlayınca Sivas il birincisi oldu.

Sivas'ta yaşayan 18 yaşındaki Yunus Emre Karataş Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal kısmında soruların tamamını cevaplayarak Türkiye 63.sü Sivas il birincisi oldu.

Sivas Kapsam Eğitim Kurumları öğrencisi olan Yunus Emre Karataş'a bugün okulunda düzenlenen törenle tam altın hediye edildi.

Başarı, dua ve tuşlu telefonla geldi

Karataş, başarısını ibadet, dua ve akıllı telefon kullanmamaya borçlu olduğunu söyledi. Karataş yaptığı açıklamada, "Bu yıl üniversite sınavına girdik. Sayısalda Türkiye 63'üncüsü olma ve Sivas il 1' incisi olma başarısını elde ettim. Herkes çalışıyor ama maddi anlamda değil de birazda manevi anlamada girmek gerekiyor. İnsanın yüce Rabbimle yakınlığı ve yaptığımız ibadetlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. İbadet motivasyonu arttırıyor. Sınav döneminde akıllı telefonu bırakıp yerine tuşlu telefon aldım. Çünkü tuşlu telefon çok fazla vaktimi alıyordu. Sınava girecek arkadaşlara tavsiyem de telefon vakit öldürüyor istemesek de telefonu kullanıyoruz ve vaktimizi çalıyor. Sınavda başarı isteyenler tuşlu telefon kullanabilir.

Sivas Kapsam Eğitim Kurumları müdürü Ertuğrul Aslan yaptığı açıklamada, "Öğrencimiz elde ettiği derecelerle bizleri gururlandırdı. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum. Devam eden hayatında da başarılar diliyorum. Başarı kültürünü içselleştirmiş ve benimsemiş eğitimcileriz. Yıllar boyunca içinde bulunduğumuz eğitim sektöründe başarılar elde ettik ve etmeye devam edeceğiz. Öğrencimize de bundan sonraki hayatında başarılar diyorum" dedi.

Karataş'ın anne ve babası çocuklarının başarısından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. - SİVAS