Sınav öncesi koltuk değnekleriyle zorlanan Kübra'ya tekerlekli sandalye
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Sınav öncesi koltuk değnekleriyle zorlanan Kübra'ya tekerlekli sandalye

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ekibi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) öncesi ayağını kıran Kübra Özbaş'ın yardımına koştu.

Sınav öncesi koltuk değnekleriyle zorlanan Kübra'ya tekerlekli sandalye
28.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:32

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ekibi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) öncesi ayağını kıran Kübra Özbaş'ın yardımına koştu. Koltuk değnekleriyle zorlanan genç kıza tekerlekli sandalye verilirken, sınav salonuna rahatça ulaşabilmesi sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, cumartesi günü olduğu gibi YKS'nin bugün yapılan ikinci oturumu öncesinde de kent genelindeki 142 okulda adaylar ile ailelerine maske, su ve kalem dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevlileri, okul önlerinde kurulan stantlarda maske, su ve kalem dağıttı, zor durumda kalan adaylara yardım etti. 

YKS'nin cumartesi günü gerçekleştirilen ilk oturumuna katıldıktan sonra akşam evinde kaza sonucu ayağını kıran ve alçı uygulanan Kübra Özbaş, ikinci oturuma katılmak üzere Başöğretmen Atatürk İlkokulu'na koltuk değnekleriyle geldi. Özbaş'ın zorlandığını gören Büyükşehir Belediyesi görevlileri, yardımına koştu. Genç kıza kısa sürede tekerlekli sandalye ayarlandı. Kübra Özbaş, ailesi ve sınav görevlilerinin eşliğinde kolayca sınav salonuna ulaştı. 

Baba Ayhan Özbaş, kızının yaşadığı talihsiz kaza sonrası üzüldüklerini; ancak Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı tekerlekli sandalye ile moral bulduklarını söyledi. Özbaş, "Kızım alışık olmadığı için koltuk değneği ile hareket etmekte zorlandı. Biraz stres oldu. Belediyemizin sağladığı tekerlekli sandalye ile kolayca sınavına girip çıktı. Bize bu imkanı sağlayan Antalya Büyükşehir Başkanımız Muhittin Böcek'e ve kızım için seferber olan tüm görevlilere çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Manşet

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