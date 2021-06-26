Sınav öncesi Harakani Türbesi'ne akın ettiler
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Sınav öncesi Harakani Türbesi'ne akın ettiler

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

Sınav öncesi Harakani Türbesi'ne akın ettiler Kars'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na heyecanı başladı.

Sınav öncesi Harakani Türbesi'ne akın ettiler

KARS - Kars'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na heyecanı başladı. Sınava girecek öğrenciler aileleriyle birlikte Harakani Türbesi'nde sınav öncesi dua ettiler.

"Harakani Türbesi'nde sınav öncesi dua ettiler"

Kars'ta sınava girecek öğrenciler önce Harakani Türbesi'ni ziyaret etti. Sınav öncesi Harakani Türbesi'ni ziyaret eden öğrenciler ve aileleri dua ettikten sonra sınava girecek okulların yolunu tuttular.

Öğrenciler sınav merkezlerine geldiklerinde görevli polisler tarafından karşılandı. Polisler sınav öncesinde öğrencilere moral vererek başarı dileklerinde bulundu. Öğrenciler, üst aramaları polis ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştirildikten sonra sınav salonuna alındılar.

"Aileler okul bahçesi dışında bekledi"

YKS sınavına giren öğrencilerin aileleri ise okul bahçesi dışında heyecanla bekledi. Aileler, çocukları için dua etti. Öğrenciler içeride ter dökerken aileleri de dışarıda heyecanla beklemeye başladı.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sınavı, Temel Yeterlilik Test (TYT), Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. TYT sınavı 26 Haziran'da, AYT ve YDT sınavı da 27 Haziran'da gerçekleşecek.

KRS-

Sınav öncesi Harakani Türbesi'ne akın ettiler
Sınav öncesi Harakani Türbesi'ne akın ettiler
Sınav öncesi Harakani Türbesi'ne akın ettiler
Sınav öncesi Harakani Türbesi'ne akın ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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