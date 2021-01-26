Sınav öncesi elektriksiz kalan üniversiteliye, belediye başkanından jeneratörlü jest

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde üniversite öğrencisi Özgür Beşli, mahallede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle çevrimiçi sınavına girmekte zorluk çekince, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunup, yardım istedi. Paylaşıma yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun görevlendirmesiyle, Beşli'nin evine jeneratör getirildi. Beşli'nin teşekkür ettiği Zorluoğlu, "Yüzümüzü kara çıkarma Özgür. Başarılı sonuçlar bekliyorum" notuyla sosyal medya yanıtı, beğeni topladı.

İlçeye bağlı Akçakale Mahallesi'nde, özel dağıtım şirketince sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi olacağı duyuruldu. Kesinti uygulanacak mahallede oturan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Elektrik Teknikerliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Özgür Beşli, elektrik kesintisi nedeniyle çevrimiçi sınavına girmekte zorluk çekince, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunup, yardım istedi. Beşli, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu da etiketlediği paylaşımında, "Bulunduğum bölgede elektrik kesintisi yaşanacakmış. İki günde de sınavım var. Bu konuda ne yapmam gerekiyor. Hiçbir şekilde destek alamıyorum. Sınavlara giremeyeceğim. Yardımcı olur musunuz?" diyerek yardım istedi.

BAŞKANDAN JENERATÖR JESTİPaylaşıma anında yanıt veren Başkan Zorluoğlu'nun görevlendirmesiyle, Beşli'nin evine ekiplerce jeneratör getirildi. Jeneratör desteğiyle enerji sağlanan evde ders ve sınava girmeyi başaran üniversiteli genç, yaptığı paylaşımla Başkan Zorluoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Özgür Beşli'nin teşekkür ettiği Zorluoğlu twitter hesabından, "Yüzümüzü kara çıkarma Özgür. Başarılı sonuçlar bekliyorum" notuyla yanıt verdi. Yapılan paylaşımlar, sosyal medyada ilgi topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN