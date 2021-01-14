Sınav notları iptal mi? Liselere karne verilecek mi 2021? Karne notları neye göre verilecek, nasıl hesaplanacak?

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından yapılan sınavlarda da düzenlemelere gidildi. Bunun üzerine öğrenciler Sınav notları iptal mi? Liselere karne verilecek mi 2021? sorularının cevaplarını merak etti.

Karne notları neye göre verilecek? İlkokul, ortaokul ve lise karne notları nasıl hesaplanacak? birinci dönemin bitmesine sayılı günler kala öğrenciler karne notlarını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk dönem karne notları belirlenirken nelere dikkat edileceğini açıkladı. Peki, birinci dönem karneler dağıtılacak mı, karneler ne zaman verilecek?

KARNE NOTLARI NEYE GÖRE, NASIL VERİLECEK? SINAV NOTLARI İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı 25 Aralık 2020'deki düzenlemeyle ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağını duyurmuştu. Uygulamada birlik sağlamak amacıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği belirtildi. Öte yandan isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurarak yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine eklenmesini talep edebilecekler.

25 Aralık 2020'de MEB açıklamasına göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının sadece birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklere katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

LİSELERE KARNE VERİLECEK Mİ?

Salgın ve halk sağlığının korunması dikkate alınarak ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime sunulacağı bildirildi.

2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonu olan 22 Ocak 2021 Cuma günü karneler online olarak görüntülenebilecek.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.